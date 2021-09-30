شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على حضر موت اليمنى في البطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح الأهلى في الفوز في أولى لقاءات البطولة العربية لكرة السلة للأندية علي نظيره شعب حضر موت اليمني بنتيجة 126/69 ضمن إطار منافسات المجموعة الثالثة.

وجاءت نتيجة الفترات كالاتي:

الفترة الأولي 35/17 لصالح الاهلي

الفترة الثانية 67/31 لصالح الاهلي

الفترة الثالثة 103/44 لصالح الاهلي

الفترة الرابعة 126/69

ويواجه النادي الأهلى نظيره وداد بوفاريك يوم الأحد الساعة السابعة مساءً ، بينما يواجه فريق شعب حضرموت نظيره الفتح السعودي في الساعة الواحدة.

ويستضيف نادي الاتحاد السكندري البطولة في الفترة من 29 سبتمبر وحتي 9 اكتوبر علي صالة النادي والصالة المغطاة باستاد برج العرب.