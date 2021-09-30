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الأهلى يفوز على حضر موت اليمنى في البطولة العربية لكرة السلة

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القاهرة - سامية سيد -  

نجح الأهلى في الفوز في أولى لقاءات البطولة العربية لكرة السلة للأندية علي نظيره شعب حضر موت اليمني بنتيجة 126/69 ضمن إطار منافسات المجموعة الثالثة.

 

وجاءت نتيجة الفترات كالاتي: 

الفترة الأولي 35/17 لصالح الاهلي

الفترة الثانية 67/31 لصالح الاهلي

الفترة الثالثة 103/44 لصالح الاهلي 

الفترة الرابعة 126/69

 

ويواجه النادي الأهلى نظيره وداد بوفاريك يوم الأحد الساعة السابعة مساءً ، بينما يواجه فريق شعب حضرموت نظيره الفتح السعودي في الساعة الواحدة.

 

ويستضيف نادي الاتحاد السكندري البطولة في الفترة من 29 سبتمبر  وحتي 9 اكتوبر علي صالة النادي والصالة المغطاة باستاد برج العرب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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