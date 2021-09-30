شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. عزاء "الخواجة" كبير مشجعى الزمالك..لم يحضر أحد من المشاهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم ، اليوم الخميس، عزاء رأفت الخواجة كبير مشجعى نادى الزمالك أمام منزله فى صفط اللبن، بعدما وافته المنية أمس الأربعاء بعد تدهور حالته الصحية على مدار الأيام الماضية إلى أن توفي في المستشفى ظهر أمس.

وغاب مسئولي ولاعبى فريق الزمالك عن تقديم واجب العزاء ولم يحضر أحداً من المشاهير أو النجوم القدامى ، ليقتصر الحضور في العزاء على الأهل والأقارب والجيران.

واشتهر الراحل الخواجة بتشجيعه ومساندته الدائمة لنادى الزمالك، وحل ضيفًا فى وقت سابق على ندوة ”الخليج 365” التى أقيمت تحت شعار "لا للتعصب" حيث استقبل ”الخليج 365” كبار مشجعى الأهلى والزمالك حربى والخواجة، للكشف عن أسباب انتشار التعصب فى الرياضة خلال الوقت الحالى.