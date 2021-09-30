شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواصل الاستعداد للموسم الجديد وأحمد سامى يهتم بالنواحى البدنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق سموحة بقيادة أحمد سامي تدريباته اليومية علي ملعب النادى الرئيسي ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد ، وأهتم الجهاز الفني في المران اليوم بالتركيز علي رفع معدلات اللياقة البدنية و تمارين للتقوية مع استخدام لأجهزة التوازن والقوة العضلية والرشاقة والمرونة،وبعض التدريبات المهارية الخفيفة.

ووفقاً للبرنامج التدريبي فإن الجهاز الفني من المنتظر أن يخوض تدريباته اليومية علي فترتين فضلا عن خوض عدد من التجارب الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

واجتمع احمد سامي المدير الفني لفريق سموحة مع اللاعبين لشرح الفكر الخططى للجهاز وبرنامج الاعداد للموسم الجديد.