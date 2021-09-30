شكرا لقرائتكم خبر عن كيف غير الأهلي جلده عن الموسم الماضي؟.. 7 راحلين مقابل 10 جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الأهلي في الموسم الجديد تغيُرات عما كانت عليه الحال في الموسم الماضي من حيث رحيل لاعبين وقدوم لاعبين جدد سواء صفقات جديدة أو العائدين من الإعارات، ليرحل أكثر من لاعب من صفوف الفريق الأحمر في المقابل ينضم أكثر من وافد جديد ويرتدى القميص الأحمر في الموسم الجديد.

وقام الأهلي برحلة تغييرات في صفوفه بعد الموافقة على رحيل أكثر من لاعب، مثل أحمد رمضان بيكهام إلى سموحة وناصر ماهر وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد عبد المنعم إلى فيوتشر ووالتر بواليا إلى مالاتيا سبور التركي وفهد جمعة إلى سموحة، ومروان محسن فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين وجونيور أجايي الذي تم رفع اسمه من القائمة ووضعه على قائمة الانتظار بالنادي.

فيما تعاقد الأهلي مع 5 صفقات جديدة وهم بيرسي تاو من برايتون الاتجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وكريم فؤاد من النجوم وحسام حسن من سموحة ومصطفى البدري من الإنتاج الحربي قبل أن يتم إعارة الأخيرة إلى فيوتشر.

فيما عاد لصفوف الأهلي أكثر من لاعب من أبنائه المعارين مثل عمار حمدي من الاتحاد السكندري وأحمد عبد القادر من سموحة ومحمد فخري من البنك الأهلي وصالح نصر من ولدي دجلة وعربي بدر من الجونة وزياد طارق من الإسماعيلي.

وتشهد قائمة الأهلي خروج 7 لاعبين قابلين للزيادة مع قدوم 9 لاعبين آخرين ما بين صفقات جديدة والعائدين من الإعارة، ليحدث تغيير جلد في شكل الفريق الأحمر بالموسم المقبل، في إطار سعي الإدارة لسد العجز في كافة المراكز بصفوف الفريق الأحمر.

كما رحل أكثر من لاعب عن الأهلي لم يكونوا مقيدين في قائمة الموسم الماضي مثل أحمد ياسر ريان إلى ألتاي ازمير التركي وفارس طارق إلى فيوتشر واستمرار إعارة أكثر من لاعب مثل شادي رضوان للبنك الأهلي ومحمد شكري إلأى سموحة ووليد مصطفى وأحمد السيد إلى غزل المحلة.