شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتقدم على ليبيريا بهدف محمد شريف بعد 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من محمد الشناوى (1) - أيمن أشرف (12)، محمد حمدي (13)، محمود حمدي - الونش - (15)، أكرم توفيق (27)، عمرو السولية (4)، طارق حامد (8)، مصطفى فتحي (7)، أحمد سيد - زيزو - (21)، عبد الله السعيد (19)، محمد شريف (20).

بينما يضم تشكيل منتخب ليبيريا كل من : الفارشيكا ، الفين ماركونيل ، سامب بنى سون ، كارلوس وليمون ، كيلفى بارسلى ، ردورلى دوم ، سام جاكسون ، تيرى ساكور ، بق بنايه ، فوريله دنيس ، فرد بروكس .

بدأ منتخب مصر المباراة بضغط كبير على لاعبى ليبيريا الذين لجأوا للدفاع وغلق المساحات والانكماش فى وسط ملعهم، ونجح عبد الله السعيد كابتن منتخب مصر فى تهديد مرمى ليبيريا من تصويبة قوية فى الدقيقة 11، ونجح الفراعنة فى الفوز بالاستحواذ فى الدقائق الأولى فى المقابل اكتفى الضيوف بالدفاع فقط.

ونفذ عبد الله السعيد هجمة من ناحية اليمين ومرر تمريرة تحريرية لأكرم توفيق الظهير الأيمن، كادت تمثل خطورة بالغة على الضيوف لولا رفع الحكم الراية معلنا تسلل أكرم توفيق.

وسدد طارق حامد تسديدة قوية فى اتجاه مرمى ليبيريا فى الدقيقة 20 إلا أن أقدام المدافعين أبعدتها عن المرمى، قبل أن يرد منتخب ليبيريا فى أول ظهور له فى المباراة فى الدقيقة 23 من هجمة مرتدة نجح محمد الشناوى فى التعامل معها والتصدى لها بسهولة.

وانقذ حارس مرمى ليبيريا رأسية من عبد الله السعيد فى الدقيقة 27 ، من عرضية متقنة نفذها أحمد سيد زيزو ليحمى شباكه من هدف مؤكد.

وفى الدقيقة 32 حرم الحكم المساعد التونسى محمد شريف مهاجم منتخب مصر من تسجيل أول الأهداف بعدما رفع رايته معلنا تسلل شريف ليحرمه من الانفراد، قبل أن يحتسب تسللا جديدا فى الدقيقة 33 على عمرو السولية أيضا.

وفى الدقيقة 43 أهدر محمد شريف هدفا محققا بسبب رعونته فى التعامل مع كرة وصلته داخل منطقة جزاء ليبيريا، لينقض عليها الحارس وينقذها ببراعها، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، يجرى كيروش أكثر من تغيير حيث دفع برمضان صبحى وباهر المحمدى فى تشكيل الفراعنة ونجح رمضان صبحى فى تنشيط هجوم الفراعنة من الناحية اليسرى، وفى الدقيقة 58 سجل محمد شريف هدف التقدم للفراعنة من عرضية محمود الونش ليشتبك باهر المحمدى مع حارس ليبيريا قبل أن تسقط الكرة أمام شريف ليضع الكرة بسهولة داخل الشباك.