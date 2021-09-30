شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سيراميكا السابق يوقع للداخلية في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع ضياء قنديل لاعب سيراميكا السابق على عقود انضمامه لنادى الداخلية الذى يلعب في القسم الثانى بالموسم الجديد وذلك فى صفقة انتقال حر بعد استغناء سيراميكا عن اللاعب فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ضياء قنديل،أعلن رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية بعد 6 سنوات قضاها داخل الفريق مؤكدًا أنه اكتسب العديد من الخبرات طوال الفترة التي قضاها داخل أسوار النادى الصاعد حديثًا لدورى الأضواء والشهرة.

وكتب ضياء عبر صفحته الشخصية فيس بوك: "تم انتهاء تعاقدي بالبيت الكبير نادي سيراميكا وقضيت فيه 6 مواسم من حياتي اتعلمت فيهم حاجات كتير واكتسبت خبرات".

أضاف: "وبشكر كل اللاعبين داخل النادي وكل من ساهم في صعوده إلى الدوري الممتاز وكل الأجهزة اللي اشتغلت معهم خلال مسيرتي كلاعب داخل صفوف نادي سيراميكا وكل العاملين داخل النادي وشكرًا للجميع وأتمني لكم التوفيق في كل ما هو قادم".