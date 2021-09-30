شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يتقدم بالهدف الأول لمنتخب مصر فى ليبيريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد شريف مهاجم منتخب مصر الهدف الأول فى شباك ليبيريا بالدقيقة 57 من عمر المباراة الودية المقامة حاليا بين الفريقين على استاد برج العرب، ويظهر كيروش للمرة الأولى على مقعد المدير الفني لمنتخب مصر في محاولة لاستكشاف فريقه الجديد قبل مواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم.

ويضم تشكيل منتخب مصر كل حراسة المرمى: محمد الشناوي،الدفاع: محمد حمدي – أيمن أشرف – محمود حمدي "الونش" – أكرم توفيق،خط الوسط: عمرو السولية – طارق حامد،ثلاثي قبل المهاجم: أحمد سيد "زيزو" – عبدالله السعيد – مصطفى فتحي،خط الهجوم: محمد شريف.

بينما دخل منتخب ليبيريا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ألفا إشاكا جالوه،الدفاع: بن بناياها – سامبسون دويه – كارلوس ويليامز،الوسط: ألفين ماكورنيل – سام جاكسون – كيلفين باركلاي – فريد بروكس – إدوارد ليدلوم،الهجوم: فريدريك دينيس – تيري ساكور

يخوض اليوم المنتخب الوطنى أولى مبارياته الودية أمام ليبريا تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في إطار الإعداد لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و 11 أكتوبر من الشهر المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.