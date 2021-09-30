شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتعادل سلبيا مع ليبيريا بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر الودية أمام ليبيريا ، المقامة حاليا باستاد برج العرب، ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس العالم 2022 بالتعادل السلبى.

بدأ منتخب مصر المباراة بضغط كبير على لاعبى ليبيريا الذين لجأوا للدفاع وغلق المساحات والانكماش فى وسط ملعهم، ونجح عبد الله السعيد كابتن منتخب مصر فى تهديد مرمى ليبيريا من تصويبة قوية فى الدقيقة 11، ونجح الفراعنة فى الفوز بالاستحواذ فى الدقائق الأولى فى المقابل اكتفى الضيوف بالدفاع فقط.

ونفذ عبد الله السعيد هجمة من ناحية اليمين ومرر تمريرة تحريرية لأكرم توفيق الظهير الأيمن، كادت تمثل خطورة بالغة على الضيوف لولا رفع الحكم الراية معلنا تسلل أكرم توفيق.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من محمد الشناوى (1) - أيمن أشرف (12)، محمد حمدي (13)، محمود حمدي - الونش - (15)، أكرم توفيق (27)، عمرو السولية (4)، طارق حامد (8)، مصطفى فتحي (7)، أحمد سيد - زيزو - (21)، عبد الله السعيد (19)، محمد شريف (20).

بينما يضم تشكيل منتخب ليبيريا كل من : الفارشيكا ، الفين ماركونيل ، سامب بنى سون ، كارلوس وليمون ، كيلفى بارسلى ، ردورلى دوم ، سام جاكسون ، تيرى ساكور ، بق بنايه ، فوريله دنيس ، فرد بروكس .