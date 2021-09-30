شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الخميس 30 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 30 / 9 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، موسيمانى يطالب ماتلابا بتقرير مفصل عن بطل النيجر، و الأهلى يستعيد جهود الشحات وياسر بعد استئناف تدريباته الجماعية.

موسيمانى يطالب ماتلابا بتقرير مفصل عن بطل النيجر

طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من موسى ماتلابا محلل الأداء تقرير واف عن فريق الحرس الوطني بطل النيجر، والذى سيواجهه الأهلي يوم 16 أكتوبر المقبل في افتتاح مشواره بدوري أبطال إفريقيا في النسخة الجديدة من البطولة القارية 2021 / 2022.

الأهلى يستعيد جهود الشحات وياسر بعد استئناف تدريباته الجماعية

يشارك الثنائى حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبا الأهلى فى تدريبات فريقهما الجماعية بشكل طبيعى عقب استئناف التدريبات يوم الأحد المقبل، بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما فى العضلة الضامة والأمامية على الترتيب.

معلول وبن يوسف وثنائى الزمالك فى قائمة تونس استعدادا لتصفيات كأس العالم

ينضم الرباعى علي معلول لاعب الأهلى وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الزمالك وفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميد، لقائمة منتخب تونس لمواجهتي موريتانيا في تصفيات كأس العالم 2022 شهر أكتوبر المقبل.

تفاصيل مفاوضات الأهلى لضم ثنائى دجلة

كشف حازم خيرت مدير شركة الكرة بنادى وادى دجلة أن مسئولى الأهلى جددوا اهتمامهم بضم ثنائى الفريق الدجلاوى كريم الدبيس وأحمد شريف مواليد 2003 للتعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية الحالية وقيدهم فى قائمة فريق الناشئين بالقلعة الحمراء.

موسيمانى يطير لجنوب أفريقيا لقضاء إجازة الأهلى ويعود الأحد

غادر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إلى جنوب أفريقيا لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر مع أسرته ببلاده، مستغلا قراره بمنح لاعبى الاهلى راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاث أيام علي أن يعود للقاهرة الأحد المقبل لقيادة التدريبات وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة.

الاتحاد السكندرى يقترب من استعارة لاعب الأهلى موسمين

اقترب نادى الاتحاد السكندرى من ضم عبد الرحمن مانو، لاعب وسط ومساك الأهلى (21 عاما)، موسمين على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

جونيور أجايي يعترض على وضعه بقائمة الانتظار فى الأهلي

يعترض النيجيري جونيور أجايي جناح الأهلي على وضعه في قائمة الانتظار، والتي تمنعه من المشاركة في المباريات حتى يناير المقبل وهي فترة طويلة، ويرغب في الوصول إلى حل بمقتضاه يفسخ عقده مع الأهلي ومن ثم الانتقال إلى أحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه في الصيف الحالي، مستغلا أن عقده مع الأهلي قارب على الانتهاء.