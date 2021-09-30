شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعدد مكاسب ودية الزمالك.. ويكشف سر غياب مارسيليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز رضاه الشديد عن أداء اللاعبين في ودية الزمالك والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين مشيرا إلى أن المواجهة كانت قوية وبمثابة إعداد مميز للموسم الجديد والمباريات القارية في كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرا إلى أن بيراميدز قدم مواجهة قوية في ظل غياب 6 لاعبين مع المنتخب الأول، بجانب فخر الدين بن يوسف مع منتخب تونس، واللاعبون قدموا مباراة جيدة للغاية وراض تماما عن مستواهم، حيث منح الفرصة للعناصر خاصة المقيدة أفريقيا بهدف تجهيزهما وتحضيرهم بأفضل صورة وشارك بعض اللاعبين ٩٠ دقيقة لمحاولة تجهيزهم بأفضل صورة، موضحا أنه من الجيد مواجهة فريق قوي مثل الزمالك في فترة الإعداد الحالية.

شدد في تصريحات صحفية على أنه رغم الغيابات الكبيرة إلا أن المجموعة التي شاركت قدمت مواجهة رائعة وخلق بيراميدز العديد من الفرص على مرمى الزمالك وكانت السيطرة الأكبر للفريق طوال دقائق اللقاء وفي النهاية انتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وهو ما يجعله مطمئنا على المستوى والأداء في الفترة المقبلة.

أوضح المدير الفني أنه فضل عدم الدفع بالوافد الجديد حسين السيد الظهير الأيسر في المباراة الودية خاصة وأنه لم يكن يتدرب في الفترة الماضية، وخاض أول تدريباته بالأمس وبالتالي لم يكن جاهزا بنسبة كاملة، كما أنه كان حريصا على الدفع بالعناصر المقيدة أفريقيا لتجهيزهم لمباراتي عزام التنزاني في بداية مشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية.