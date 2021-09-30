شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن موعد سفر بن شرقى والمثلوثى والجزيرى للمغرب وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك وحمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق، القاهرة، غدا، الجمعة، متجهين إلى تونس للانتظام في معسكر منتخب نسور قرطاج استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وظهر المثلوثي والجزيري بمستوى متميز مع الفريق الأبيض في الفترة الماضية مما دفع الجهاز الفني للمنتخب التونسي لضمهما لصفوف نسور قرطاج وفي نفس الوقت يغادر المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق القاهرة غداً للانتظام في معسكر منتخب أسود الأطلس، لخوض مباراتي غينيا بيساو وغينيا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وشارك الثلاثى بن شرقى والجزيرى والمثلوثى مع الزمالك، اليوم، فى ودية بيراميدز، والتى انتهت بالتعادل السلبي، في المباراة التى أقيمت مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريقان للمنافسات الرسمية المقبلة، ومن المقرر أن يحصل الزمالك على راحة من يوم 1 أكتوبر حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.