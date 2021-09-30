شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت يفوز على المنامة البحرينى فى البطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكويت على نظيره المنامة البحريني بنتيجة 93/90 فى منافسات البطولة العربية لكرة السلة، بعد مباراة حماسية جمعتهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والمقامة علي ملعب الصالة المغطاة للاتحاد السكندري.

- وجاءت نتيجة الأشواط علي النحو التالي :

الفترة الأولي بنتيجة 24/20 .

الفترة الثانية بنتيجة 45/44.

الفترة الثالثة بنتيجة 75-69 .

الربع الرابع بنتيجة 93/90 .

ويواجه الكويت في المباراة القادمة نظيره الغرافة بينما يواجه المنامة البحريني يواجه بيروت يوم الاحد علي صالة الاتحاد السكندري ، وتضم المجموعة الرابعة كلا من: بيروت اللبناني ،المنامة البحريني ،الغرافة القطرى ،الكويت الكويتي ،البطائح الاماراتي .

ويستضيف نادى الإتحاد السكندرى مباريات البطولة خلال الفترة من 29 سبتمبر الجارى وحتى 9 اكتوبر المقبل علي ملعب صالة الاتحاد بالشاطبي وصالة برج العرب .