شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يرفع اللياقة البدنية في الاتحاد السكندري على البحر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقام حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، معسكرا للاعبين على شاطئ البحر بالإسكندرية، لرفع الكفاءة البدنية للاعبين استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وتدرب اللاعبون على بعض الفقرات الخاصة وعلى رأسهم محمد عبد المنصف وسعيدو سيمبورى وبنجامين بواتينج وعبد الغنى محمد وباقى اللاعبون.

وحرص العميد على تكليف اللاعبين بمران بدني على الرمال وتدريبات جرى لمسافة 10 كم لرفع اللياقة البدنية للاعبين وخاصة الصفقات الجديدة التي نجح النادي في ضمها.

وشمل المران على فقرة غطس للاعبين والتدريب على الكرة في المياه، في اطار خطة الجهاز الفني للارتقاء بالمستوى البدنى للفريق.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية هي المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد على مهاجم البنك الأهلى.



الاتحاد السكندرى يعسكر على شاطئ البحر (1)



الاتحاد السكندرى يعسكر على شاطئ البحر (2)



الاتحاد السكندرى يعسكر على شاطئ البحر (3)



الاتحاد السكندرى يعسكر على شاطئ البحر (4)



الاتحاد السكندرى يعسكر على شاطئ البحر (5)



الاتحاد السكندرى يعسكر على شاطئ البحر (6)



الاتحاد السكندرى يعسكر على شاطئ البحر (7)