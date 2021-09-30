تعادل سوسييداد مع موناكو.. وفوز ليون في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أخفق ريال سوسييداد الإسباني في تحقيق انتصاره الأول بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه موناكو الفرنسي اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا كبيرا لأيندهوفن الهولندي 4 / 1 على مضيفه شتورم جراتس النمساوي.

وتصدر أيندهوفن الترتيب بأربع نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه موناكو، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما احتل سوسييداد المركز الثالث بنقطتين، وتذيل شتورم جراتس الترتيب بلا نقاط.

وعلى ملعب (أنويتا)، بادر موناكو بالتسجيل عن طريق أكسيل ديساسي في الدقيقة 16، فيما أحرز ميكيل مورينو هدف التعادل لسوسييداد في الدقيقة 53.

وفي اللقاء الآخر، وافتتح ابراهيم سنجاري التسجيل لأيندهوفن في الدقيقة 32، ثم أضاف إيران زاهافي الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة 51، لكن السلوفيني جون جورينك ستانكوفيتش قلص الفارق بإحرازه هدفا للفريق النمساوي في الدقيقة 55.

وقضى أيندهوفن على آمال منافسه في التعادل على الأقل، عقب تسجيل فيليب ماكس ويورب فيرتيسن الهدفين الثالث والرابع للضيوف في الدقيقتين 74 و78.

وأنهى أيندهوفن المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ابراهيم سنجاري في الدقيقة 89 بعد نيله الإنذار الثاني.

وعزز أولمبيك ليون الفرنسي صدارته ترتيب المجموعة الأولى، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على مضيفه بروندبي الدنماركي اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز سبارتا براغ التشيكي 1 / صفر على ضيفه رينجرز الاسكتلندي.

ورفع ليون رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه سبارتا براغ، فيما جاء بروندبي في المركز الثالث بنقطة واحدة، وقبع رينجرز في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وجاءت الأهداف الثلاثة لليون في الشوط الثاني، حيث أحرز الكاميروني كارل توكو إيكامبي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 64 و71، فيما تكفل حسام عوار بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وفي العاصمة التشيكية براغ، حقق سبارتا انتصاره الأول في المجموعة، بتغلبه 1 / صفر على جلاسجو رينجرز.

ويدين سبارتا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ديفيد هانكو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 29، قبل أن تتضاعف معاناة الفريق الأسكتلندي، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الفنلندي جلان كامارا في الدقيقة 74 لحصوله على الإنذار الثاني.