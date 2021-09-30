إيهاب جلال يتحدث عن.. التعادل أمام الزمالك.. وعدم الدفع بحسين السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لفريق بيراميدز، إيهاب جلال إن المباراة الودية التي جمعته بنظيره الزمالك كانت قوية وبمثابة إعداد مميز للموسم المقبل.

وكان بيراميدز قد تعادل سلبيًا خلال المباراة الودية التي جمعته في وقت سابق من اليوم الخميس بنظيره الزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأضاف جلال، في تصريحات صحفية عقب المباراة:"راضِ عن أداء اللاعبين في ظل غياب 6 لاعبين محليين لانضمامهم لصفوف المنتخب الوطني بجانب تواجد التونسي فخر الدين بن يوسف مع منتخب بلاده"، مشيرًا إلى أنه حرص على منح اللاعبين المقيدين بقائمة فريقه الأفريقية افرصة لتجهيزهم بصورة أفضل.

وأوضح مدرب بيراميدز، أنه لم يدفع بالوافد الجديد على فريقه حسين السيد خلال المباراة؛ لكونه لم يتدرب في الفترة الماضية مع الفريق لذا لم يكن جاهزًا، مشيرًا إلى أن فريقه سيطر على المباراة وخلق العديد من الفرص.

وأتم جلال تصريحاته بالتنويه إلى أن ماشاهده من أداء للاعبي فريقه أمام الزمالك جعله مطمئنًا على مستوى الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره التنزاني، عزام في مستهل مشواره بالنسخة المقبلة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.