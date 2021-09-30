لحظة بلحظة.. مصر 2 - 0 ليبيريا.. شريف يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:



حقق المنتخب الوطني الفوز بهدفين نظيفين خلال المباراة الودية التي جمعته بنظيره الليبيري على ملعب برج العرب مساء اليوم الخميس.

وسجل محمد شريف هدفي المنتخب في الدقيقتين 58 و 67 من عمر المباراة في مرمى ليبيريا.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

وحصل المنتخب الوطني على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 5 بعد عرقلة طارق حامد ليُسددها عبدالله السعيد خطيرة أعلى مرمى منتخب ليبيريا.

وسدد منتخب ليبريا كرته الأولى في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وتصدى حارس مرمى ليبيريا في الدقيقة 25 لرأسية عبدالله السعيد وحولها لركنية.

وتوقف اللعب في الدقيقة 30 بعد إصابة أيمن أشرف ونزول الطاقم الطبي لعلاجه قبل استئناف اللعب.

ومرر رمضان صبحي كرة رائعة في الدقيقة 46 لزميله زيزو على حدود منطقة جزاء ليبيريا ولكن تصدى الحارس للتسديدة وبعدها ركنية.

واستبدل الجهاز الفني للمنتخب اللاعب محمد حمدي في الدقيقة 50عقب تعرضه للإصابة.

ودفع كيروش في الدقيقة 52 باللاعب مصطفى فتحي بدلاً من باهر المحمدي.

وحصل المنتخب المصري في الدقيقة 56 على ركنية من يسار الملعب حولها زيزو ليمين الملعب ليُسيطر عليها الونش قبل الخروج لركنية ويُرسل عرضية رائعة حولها باهر المحمدي برأسه في القائم لتسقط أمام محمد شريف على خط المرمى ليتقدم للمنتخب بهدف.

ومرر رمضان صبحي الكرة في الدقيقة 66 من يسار الملعب لزيزو داخل منطقة الجزاء ليسدها في دفاع منتخب ليبريا فتسقط أمام عبدالله السعيد أمام منطقة الجزاء ليتصدى لها الدفاع فتسقط أمام محمد شريف أمام خط مرمى ليبيريا ليُسجل الهدف الثاني.

ودفع كيروش في الدقيقة 68 بمحمد أبو جبل بدلاً من محمد الشناوي، محمد مجدي "قفشة" بدلاً من عبدالله السعيد قبل أن يدفع في الدقيقة 76 باللاعب علي جبر بدلاً من محمود حمدي "الونش"