الخطيب يقدم كشف حساب ولايته الأولى في مؤتمر صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي مؤتمراً صحفياً في العاشر من شهر أكتوبر المقبل بالمقر الرئيسي بالجزيرة .

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي أن المؤتمر الصحفي لن يشهد الإعلان عن القائمة الإنتخابية التي سيخوض بها الخطيب الإنتخابات.

وأضاف: "المؤتمر الصحفي سوف يكون عبارة عن كشف حساب من الخطيب لاعضاء النادي وجماهيره حول ما تم انجازه من برنامج عائلة الأهلي الذي تقدم به للانتخابات الماضية في نهاية عام 2017".

وأوضح: "كما سيكشف الخطيب عن بعض المفاجآت خلال المؤتمر تخص مشروعات على وشك الإنتهاء داخل القلعة الحمراء ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن".

وواصل: "الخطيب حتي الآن لم يحسم الشكل النهائي لقائمته التي سيخوض بها الانتخابات وأن هذا الأمر سوف يتم في اليوم الأخير قبل غلق باب تلقي طلبات المرشحين للانتخابات التي ستجري 25 و 26 نوفمبر المقبل".