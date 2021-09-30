تشكيل منتخب مصر.. كيروش يهاجم ليبيريا بشريف وفتحي وزيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش تشكيل منتخب مصر لمواجهة ليبيريا في المباراة الودية على استاد برج العرب.

ويظهر كيروش للمرة الأولى على مقعد المدير الفني لمنتخب مصر في محاولة لاستكشاف فريقه الجديد قبل مواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر المباراة بدون المحترفين بالتشكيل التالي، بطريقة (4-2-3-1):

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي – أيمن أشرف – محمود حمدي "الونش" – أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية – طارق حامد.

ثلاثي قبل المهاجم: أحمد سيد "زيزو" – عبدالله السعيد – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: محمد شريف.