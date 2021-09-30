يورجن كلوب متشوق لرؤية المزيد من الجماهير في ملعب “آنفيلد”

لا يطيق الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، الانتظار لرؤية المزيد من المشجعين يحفزون الأجواء داخل ملعب (أنفيلد)، حيث وضع النادي حجر الأساس في مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمعقله التاريخي إلى أكثر من 61 ألف متفرج.

وانضم يورجن كلوب إلى الحفل الذي أقيم اليوم الخميس للاحتفال رسميًا ببدء عملية التوسع، والذي حضره أيضًا أسطورتا الفريق الأحمر السير كيني دالجليش والويلزي إيان راش.

من المقرر إضافة 7000 مقعد في جناح (آنفيلد رود)، الذي من المتوقع أن يكتمل مع انطلاق موسم 2023 / .2024

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات لكلوب، الذي قال “كل شيء أفضل مع الجماهير. لا أستطيع أن أتخيل الأجواء مع تواجد 61 ألف مشجع في المدرجات، نحن نحب الفكرة”.

وأضاف كلوب “مع التاريخ الرائع لهذا النادي ، من المذهل أننا نبني المستقبل أيضًا”.

وستتم أعمال البناء، التي تتضمن إعادة مسار ملعب (أنفيلد رود) نفسه ، طوال الموسم بينما تستمر المباريات.

وقال آندي هيوز، المدير الإداري لليفربول، لموقع النادي على الإنترنت “اليوم يمثل بداية فصل جديد مهم في تاريخنا، والذي سيشهد لنا القدرة على جلب المزيد من مشجعينا إلى آنفيلد“.