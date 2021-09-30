شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي.. جوميز أضاع الانتصار!

شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الخميس 30-9-2021.

أضاع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز الانتصار على فريقه الهلال أمام الحزم ليتعادل بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة في الدوري السعودي للمحترفين على ملعب نادي الحزم.

وفرض الهلال سيطرته على المباراة منذ اللحظة الأولى، وحاول خطف هدف مبكر عن طريق لوسيانو فيتو في الدقيقة الثامنة، ولكن الحارس مليك عسلة كان لتسديدة الأرجنتيني بالمرصاد.

وانحصر اللعب بعد ذلك في منتصف الملعب، حتى الدقيقة (35)، التي سجلت الحضور الهجومي الأول لنادي الحزم عن طريق حمد العبدان الذي سدد كرة مرت بجوار القائم.

ورد الهلال عبر موسى ماريجا في الدقيقة (44)، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في العارضة وخرجت إلى ضربة مرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

ودخل الموج الأزرق الشوط الثاني بوجه مغاير ونجح في خطف الهدف الأول عن طريق بافيتيمبي جوميز في الدقيقة (58)، بعد تمريرة عرضية رائعة من ناصر الدوسري.

وتراجع اداء الهلال بشكل ملحوظ بعد ذلك، ما دفع الحزم للخروج من مناطقه في محاولة لإدراك هدف التعادل فكان له ما أراد في الدقيقة (74) عن طريق موحا الخادفي من ضربة جزاء أحتسبها حكم اللقاء بمساعدة تقنية الفيديو بعد لمسة يد على موسى ماريجا.

واندفع الزعيم إلى الهجوم مجددًا لتصحيح الأوضاع وخطف الانتصار، ونجح صالح الشهري في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، ولكن الحارس عسلة تألق من أمام جوميز وتصدى لتسديدة الفرنسي بسهولة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبتلك النتيجة، رفع الحزم رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما أصبح في رصيد الهلال 12 نقطة في المركز الرابع مع إمتلاكه مباراة مؤجلة.

شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي