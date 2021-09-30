تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم الخميس 30-9-2021 في الجولة السابعة، والتي شهدت فوز ضمك وتعادل حامل اللقب الهلال، ليعتلي فارس الجنوب الصدارة مؤقتاً في انتظار نتيجة مباراة الاتحاد مع الأهلي يوم غد الجمعة ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

اعتلى فريق ضمك صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي) مؤقتا ، وذلك عقب فوزه على مضيفه الرائد بثنائية نظيفة في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة التي جمعتهم علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة.

بهذ الفوز رفع ضمك رصيده الى النقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتاً لحين انتهاء الجولة، بينما تراجع الرائد الى المركز الخامس وتجمد رصيده عند 11 نقطة والفريق مهدد بأن يفقد مركزه مع نهاية الجولة.

وفي نفس الجولة أهدر الهلال فرصة تقاسم الصدارة مع ضمك بعد سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه الحزم بنتيجة 1-1، وذلك بعد ان تقدم في نتيجة المباراة عن طريق الفرنسي بافتيمبي جوميز (الدقيقة 57)، ليدرك اصحاب الملعب هدف التعادل من علامة الجزاء عبر مهاجمه المغربي “موحا الخادفي” (الدقيقة 73).

ورفع الهلال رصيده الى النقطة 12 في المركز الرابع بجدول الترتيب بالتساوي مع النصر الذي حقق فوزاً ثميناً 3-1 خارج ملعبه امام ابها في وقت لاحق اليوم، بينما رفع الحزم رصيده الى النقطة التاسعة في المركز الثامن.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) قاد أندرسون تاليسكا فريق النصر لتجاوز مستضيفه ابها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتستكمل مباريات الجولة السابعة في الدوري السعودي للمحترفين يوم غد الجمعة، حيث تقام 3 مباريات، على ان تختتم الجولة يوم السبت المقبل بمواجهة التعاون والطائي.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة السابعة

1- ضمك (14 نقطة) لعب 7 مباريات – له 11 هدف وعليه 4 اهداف

2- الاتحاد ( 13 نقطة) لعب 6 مباريات – له 15 هدف وعليه 5 اهداف

3- النصر (12 نقطة) لعب 6 مباريات – له 13 هدف وعليه 8 اهداف

4- الهلال (12 نقطة) لعب 6 مباريات – له 9 اهداف وعليه 6 اهداف

5- الرائد (11 نقطة) لعب 7 مباريات – له 11 هدف وعليه 11 هدف

6- الفيحاء (10 نقاط) لعب 5 مباريات – له 8 اهداف وعليه 4 اهداف

7- الفتح (9 نقاط) لعب 7 مباريات – له 6 اهداف وعليه 4 اهداف

8- الحزم (9 نقاط) لعب 7 مباريات – له 9 اهداف وعليه 10 اهداف

9- الفيصلي (8 نقاط) لعب 6 مباريات – له 7 اهداف وعليه 8 اهداف

10- الاتفاق (7 نقاط) لعب 7 مباريات – له 12 هدف وعليه 14 هدف

11- الشباب (6 نقاط) لعب 6 مباريات – له 9 اهداف وعليه 10 اهداف

12- الاهلي (5 نقاط) لعب 6 مباريات – له 6 اهداف وعليه 8 اهداف

13- الباطن (5 نقاط) لعب 6 مباريات – له 3 اهداف وعليه 6 اهداف

14- الطائي (4 نقاط) لعب 5 مباريات – له 5 اهداف وعليه 7 اهداف

15- ابها (4 نقاط) لعب 7 مباريات – له 7 اهداف وعليه 18 هدف

16- التعاون (3 نقاط) لعب 6 مباريات – له 10 اهداف وعليه 15 هدف

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