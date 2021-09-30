الآن | الهلال يسقط في فخ التعادل مع الحزم في الدوري السعودي

سقط مساء اليوم الخميس فريق الهلال في فخ التعادل الايجابي 1/1 أمام مضيفه الحزم، في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 57 عن طريق المهاجم الفرنسي المخضرم «بافيتيمبي جوميز»، لكن فريق الحزم نجح في تعديل النتيجة عند الدقيقة 74 إثر ركلة جزاء نفذها المهاجم المغربي «موحا».

وشهدت المباراة حالة تحكيمية مثيرة للجدل عندما قرر الحكم تمديد الوقت المحتسب بدل من ضائع (7 دقائق) لأكثر من 10 دقائق، وذلك بعدما احتسب ركلة جزاء للهلال أضاعها بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 12 من الوقت الضائع.

وتراجع الهلال بعد هذه النتيجة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن النصر الثالث، وبفارق نقطتين عن فريق ضمك متصدر المسابقة من 7 مباريات.

ولا تزال أمام الهلال مباراة مؤجلة بسبب انشغاله في منافسات دوري أبطال آسيا بوقت سابق من شهر سبتمبر، وإذا تمكن من الفوز بها سيتصدر بفارق نقطة عن ضمك، لكن هذا قد لا يحدث إذا ما استطاع اتحاد جدة الفوز بمباراته في ديربي جدة أمام الأهلي يوم 1 أكتوبر.