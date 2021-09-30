نتيجة مباراة مصر وليبيريا في تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على نتيجة مباراة اليوم الخميس بين مصر وليبيريا، التي أقيمت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في مدينة الاسكندرية.

استضاف ملعب برج العرب في مدينة الاسكندرية مباراة مصر وليبيريا عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

واكتفى المنتخب المصري بمحاولتين على المرمى خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، إحداهما رأسية رائعة من عبد الله السعيد أنقذها حارس المرمى من المقص الايمن.

وفي بداية الشوط الثاني ضاعت فرصة مزدوجة للمنتخب المصري بعد تسديدة للاعب وسط الاهلي عمرو السولية أبعدها الحارس بشكل غريب لترتد إلى رمضان صبحي الذي مررها إلى أحمد سيد زيزو ليصوب بلمسة واحدة في المرمى الفارغ، لكن المدافع أبعدها إلى ركنية.

وتقدم المنتخب المصري في النتيجة عند الدقيقة 58 بواسطة هداف الدوري المصري الموسم الماضي «محمد شريف» بمتابعة مثالية لرأسية باهر المحمدي التي ارتدت من القائم الأيمن لمرمى ليبيريا.

ونقل اللقاء على قناة أون تايم سبورت المصرية بتعليق بلال علام، وتولى الحكم سمير محمود عثمان تحليل أداء الحكام، كما نقلتها اذاعة اون سبورت اف ام.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى بالنسبة للمدير الفني الجديد للمنتخب المصري «كارلوس كيروش» الذي تولى مسؤولية تدريب الفراعنة خلفًا للمقال «حسام البدري» منتصف شهر سبتمبر.

وطلب كارلوس كيروش من الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة «أحمد مجاهد» لعب مباراة ودية تحضيرًا لمواجهتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المنتظر إقامة مباراة الجولة الثالثة من تصفيات المونديال بين منتخب مصر ومنتخب ليبيا يوم 8 أكتوبر في الاسكندرية دون حضور جمهور، على أن تقام مباراة الجولة الرابعة بين الفريقين يوم 11 من الشهر نفسه على ملعب بنغازي الدولي (ملعب 28 مارس).

ولعبت من قبل 5 مباريات في تاريخ مواجهات منتخب مصر ومنتخب ليبيريا في الفترة من 1989 إلى 2019، وانتهت 3 مباريات بفوز مصر، بينما فاز منتخب ليبيريا في مباراتين خلال تصفيات كأس العالم 1990 و1998.

وفازت مصر للمرة الأخيرة على ليبيريا بهدف دون رد سجله حمدي فتحي خلال لقاء ودي أقيم يوم 7 نوفمبر 2019 أثناء فترة تدريب حسام البدري للمنتخب المصري.

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