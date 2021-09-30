تشكيل منتخب مصر الأساسية في مباراة اليوم أمام ليبيريا إستعداداً لتصفيات كأس العالم 2022

تعرف على تشكيلة منتخب مصر الأساسية في مباراة اليوم الودية أمام منتخب ليبيريا في إستعدادات تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يدخل المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش مباراة اليوم بمحمد الشناوي كحارس مرمى، وأمامه الرباعي أكرم توفيق، وأحمد حمدي الونش وأيمن أشرف ومحمد حمدي في خط الدفاع.

وفي وسط الميدان، دفع كيروش بالثنائي عمرو السولية، وطارق حامد في محور وسط الميدان الدفاعي، وأمامهم الثلاثي زيزو، عبد الله السعيد، ومصطفى فتحي.

وفي المقدمة، يعتمد مدرب منتخب مصر في مباراة اليوم على مهاجم النادي الأهلي المتألق في الموسم الماضي محمد شريف لقيادة هجوم الفراعنة أمام منتخب الاسطورة جورج وياه.

تشكيلة منتخب مصر الأساسية في مباراة اليوم أمام ليبيريا

‏حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق – الونش – أيمن أشرف – محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية – طارق حامد

– زيزو – عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

خط الهجوم: محمد شريف