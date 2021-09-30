موعد مباراة منتخب الجزائر القادمة أمام النيجر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد، والقنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر القادمة أمام منتخب النيجر في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى بجانب بوركينا فاسو وجيبوتي بالإضافة إلى النيجر، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.

وبدأ محاربو الصحراء تصفيات كأس العالم 2022 بمواجهة جيبوتي في الجولة الأولى على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة يوم 2 سبتمبر 2021، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة عريضة (8-0).

ووقع فريق المدرب جمال بلماضي في فخ التعادل الإيجابي بالجولة الثانية أمام مستضيفه بوركينا فاسو بهدفٍ لمثله يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2021، في المباراة التي أقيمت على الملعب الكبير لمراكش بالمغرب، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وتتصدر الجزائر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن بوركينا فاسو التي تمتلك في جعبتها 4 نقاط ايضًا، بينما يتواجد منتخب النيجر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل جيبوتي الترتيب دون نقاط.

ما هو موعد مباراة الجزائر القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة الجزائر القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 على ملعبه بالجولة الثالثة أمام النيجر يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر، والمقرر إقامتها على ملعب مصطفى تشاكر في البلدية، بقيادة الحكم الغاني دانييل لاريا نيي آي.

ينقل بث مباشر لمباراة منتخب الجزائر القادمة أمام النيجر في تصفيات كأس العالم 2022 على القناة الجزائرية الأولى، وتنطلق المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر، 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.