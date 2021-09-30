مشاهدة مباراة اليوم بين مصر وليبيريا الودية في بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لـ مشاهدة مباراة اليوم بين مصر وليبيريا، والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة مصر وليبيريا على ملعب برج العرب في مدينة الاسكندرية عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل قناة أون تايم سبورت المصرية مباراة اليوم بين مصر وليبيريا بتعليق بلال علام، على أن يتولى الحكم سمير محمود عثمان تحليل أداء الحكام.

تُعد هذه المباراة هي الأولى بالنسبة للمدير الفني الجديد للمنتخب المصري «كارلوس كيروش» الذي تولى مسؤولية تدريب الفراعنة خلفًا للمقال «حسام البدري» منتصف شهر سبتمبر.

وطلب كارلوس كيروش من الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة «أحمد مجاهد» لعب مباراة ودية تحضيرًا لمواجهتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المنتظر إقامة مباراة الجولة الثالثة من تصفيات المونديال بين منتخب مصر ومنتخب ليبيا يوم 8 أكتوبر في الاسكندرية دون حضور جمهور، على أن تقام مباراة الجولة الرابعة بين الفريقين يوم 11 من الشهر نفسه على ملعب بنغازي الدولي (ملعب 28 مارس).

ولعبت من قبل 5 مباريات في تاريخ مواجهات منتخب مصر ومنتخب ليبيريا في الفترة من 1989 إلى 2019، وانتهت 3 مباريات بفوز مصر، بينما فاز منتخب ليبيريا في مباراتين خلال تصفيات كأس العالم 1990 و1998.

وفازت مصر للمرة الأخيرة على ليبيريا بهدف دون رد سجله حمدي فتحي خلال لقاء ودي أقيم يوم 7 نوفمبر 2019 أثناء فترة تدريب حسام البدري للمنتخب المصري.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة مصر وليبيريا رابط يلا شوت

مدحت شلبي يستعرض تشكيلة مصر