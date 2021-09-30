موعد مباراة منتخب المغرب القادمة أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد، والقنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب القادمة أمام غينيا بيساو في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

يتنافس منتخب المغرب مع السودان، غينيا، بالإضافة إلى غينيا بيساو ضمن المجموعة التاسعة، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.

واستهل المنتخب المغربي مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بتحقيق الفوز على شقيقه منتخب السودان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينة الرباط يوم 2 سبتمبر 2021.

أما مباراة المغرب في الجولة الثانية أمام منتخب غينيا التي كانت من المفترض أن تقام على ملعب لانسانا كونتي يوم 6 سبتمبر 2021، فتم تأجيلها ليوم 12 أكتوبر بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها العاصمة الغينية كوناكري.

ويتواجد منتخب المغرب في المركز الثاني بترتيب المجموعة وفي رصيده 3 نقاط من مباراة واحدة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر منتخب غينيا بيساو الذي تعادل في الجولة الأولى مع غينيا وفاز في الثانية أمام السودان، في حين يتذيل منتخب السودان الترتيب دون نقاط.

ما هو موعد مباراة المغرب القادمة أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة ؟

يحين موعد مباراة منتخب المغرب القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 على ملعبه بالجولة الثالثة أمام غينيا بيساو يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر، والمقرر إقامتها على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

ينقل بث مباشر لمباراة منتخب المغرب القادمة أمام غينيا بيساو على القناة الرياضية المغربية، وتنطلق المباراة بداية من الساعة 20:00 بتوقيت المغرب، 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.