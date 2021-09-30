نتيجة مباراة الرائد وضمك في الدوري السعودي..فارس الجنوب يعتلي الصدارة مؤقتاً

تعرف على نتيجة مباراة الرائد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان“، ضمن مباريات اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، لحساب الجولة السابعة.

خطف ضمك ثلاث نقاط غالية عقب فوزه على مضيفه الرائد بثنائية بيضاء، في المباراة التي جمعتهم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة، ليعتلي فارس الجنوب صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتاً.

وانتظر الضيوف حتى الدقيقة 86 ليفتتح التسجيل عن طريق الارجنتيني “ايميليو يلايا” من ركلة جزاء سددها بنجاح بعد ان وضع الكرة في ناحية وحارس المرمى بناحية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع أطلق “فيليبي اوجوستو” رصاصة الرحمة وسجل الهدف الثاني لفريق ضمك مستغلا هفوة قاتلة من لاعب الرائد محمد فوزير، ووضع البرازيلي الكرة من مسافة بعيدة ذهبت ساقطة داخل شباك الاسباني “ياغو هيريرين” المتقدم من مرماه.

بهذ الفوز رفع ضمك رصيده الى النقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتاً لحين انتهاء الجولة، بينما تراجع الرائد الى المركز الخامس وتجمد رصيده عند 11 نقطة والفريق مهدد بأن يفقد مركزه مع نهاية الجولة.

نقل بث مباشر مباراة الرائد وضمك على الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين قناة Ssc، حيث نقلت المباراة على قناة Ssc 7 بصوت المعلق الرياضي “خالد المديفر”.

شاهد اهداف مباراة الرائد وضمك في الدوري السعودي اليوم الخميس 30-9-2021