الامارات | بني ياس يقدم شكوى رسمية ضد الأخطاء التحكيمية

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يقدم شكوى رسمية ضد الأخطاء التحكيمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر نادي بني ياس بياناً صحافياً اليوم حول ما اعتبره أخطاء تحكيمية تعرض لها "السماوي" في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وقال البيان: "تقدم نادي بني ياس بشكوى رسمية لاتحاد الإمارات لكرة القدم على خلفية الأخطاء التحكيمية التي طالت الفريق في دوري أدنوك للمحترفين بشكل عام، وفي مباراة النصر بشكل خاص ضمن الجولة السادسة للمسابقة، مما أثر على نتائج المباريات واداء اللاعبين والجهاز الفني، حيث أننا ندرك تماماً بأن الأخطاء جزء من لعبة كرة القدم ولكن ليس بهذا الكم".

واضاف البيان: "اتضح للجميع بأن الكرة لامست ظهر اللاعب وهو الأمر الدي أوضحته جميع اللقطات في المباراة، علاوةً أن يد اللاعب المدافع لاعب بني ياس كانت في وضع إسناد للجسم، واخيراً تأكيد المحللين والخبراء والرأي العام بأنها ركلة جزاء غير صحيحة تماماً".

واختتم: "عليه فإن نادي بني ياس يطالب بأخذ الشكوى المقدمة بعين الإعتبار، حيث إن تكرار هذه الأخطاء يؤثر على نتائج الفريق بالمنافسة، ويعرض الفريق للإحباط مما يساهم في المزيد من المشاحنات وردود الفعل".

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