شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: كيروش مطالب باستعادة هوية الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، أن الأداء كان السبب الرئيسى في إقالة حسام البدرى من تدريب المنتخب الوطنى، وقال الصقر في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: الأداء سبب رحيل حسام البدرى وليس النتائج، الجماهير شعرت بعدم وجود هوية للمنتخب، وهذا هو المطلوب من كيروش في الفترة الحالية، بالإضافة إلى النتائج الجيدة.

أضاف: منتخب مصر افتقد هيبته التى كانت موجودة على مدار السنوات الماضية، ولكن يبقى اسم المنتخب على أنه الأفضل تاريخياً في أفريقيا، ويجب أن يدرك اللاعبين أنهم الأفضل في القارة ويجب ترجمة هذا في الملعب.

واصل: كيروش لديه في الجهاز الفنى لاعبين من الجيل الذهبى للكرة المصرية مثل الحضرى ومحمد شوقى، ومواجهة ليبيا صعبة ولعبت أمامهم من قبل 7 لقاءات ومنهم لقاءات خسرناها على أرضنا، لذلك يجب أن يكون هناك روح عالية وشراسة ومسؤولية.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، التشكيل الذى يخوض به الفراعنة المباراة الودية أمام ليبيريا وديا بعد قليل فى استاد برج العرب، استعدادا لتصفيات كأس العالم.

ويضم التشكيل كل من محمد الشناوى (1) - أيمن أشرف (12)، محمد حمدي (13)، محمود حمدي - الونش - (15)، أكرم توفيق (27)، عمرو السولية (4)، طارق حامد (8)، مصطفى فتحي (7)، أحمد سيد - زيزو - (21)، عبد الله السعيد (19)، محمد شريف (20).