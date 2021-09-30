شكرا لقرائتكم خبر عن صلح كارتيرون ووكيله فى ودية الزمالك وبيراميدز.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت ودية الزمالك وبيراميدز، جلسة صلح بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض ووكيله حازم فتوح، بعد التصريحات التى أدلى بها الثنائى في الفترة الأخيرة حيث كشف كارتيرون إنه لم يصل له أية عروض من الوحدة الإماراتى، بينما قال وكيل أعماله إن كارتيرون كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة الوحدة.

وعقب تلك التصريحات بين الطرفين، حرص فتوح على التوجه لمتابعة مباراة الزمالك الودية والالتقاء بكارتيرون حيث أكد له دعمه الكامل وتم الصلح بينهما بعد تلك التصريحات التى تسببت فى خلاف بينهما فى الفترة الأخيرة.



صلح كارتيرون ووكيله

وانتهت مباراة الزمالك وبيراميدز، بالتعادل السلبي، في المباراة التى أقيمت مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريقان للمنافسات الرسمية المقبلة، ومن المقرر أن يحصل الزمالك على راحة من يوم 1 أكتوبر حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.