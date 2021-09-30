شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحتفى بقدرات أحمد حجازى مع منتخب الفراعنة: "صخرة مصر فى الخلف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بقدرات نجم دفاع المنتخب المصري أحمد حجازي، مدافع نادى اتحاد جدة، ووصف "كاف"، احمد حجازي بأنه صخرة منتخب الفراعنة، ونشر فيديو لأبرز مبارياته التي لا تنسى مع منتخب مصر وعلق قائلا: " حجازي ، صخرة مصر في الخلف"، كما وجه تساؤل لجماهير الكرة في افريقيا عن أفضل مباريات حجازي التي لا تنسى مع الفراعنة.

كما تواجد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب فريق الاتحاد في قائمة أكثر اللاعبين تمريرا للكرات في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين" لشهر أغسطس للموسم الحالي 2021-2022، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع العميد.

واحتل أحمد حجازي المركز الخامس في قائمة أكثر لاعبي الدوري السعودي تمريرا للكرات بـ218 تمريرة، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.

فيما يتصدر القائمة، الكولومبي جوستافو كويلار لاعب فريق الهلال برصيد 257 تمريرة.

وكان أحمد حجازي قد نال جائزة أفضل لاعب في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين" لشهر أغسطس للموسم الحالي 2021-2022، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع العميد.

ونشرت الصفحة الرسمية للدوري السعودي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حصول أحمد حجازي على الجائزة، بعد أن قاد دفاعات الاتحاد باقتدار خلال الثلاث جولات الأولى من المسابقة.