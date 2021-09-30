شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يتغنى بالمصرى: فريق مثيرا للإعجاب لم يُهزم في نسخة 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر، بالنادي المصري البورسعيدى العائد للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل.

وكتب الاتحاد الأفريقي: "كان فريق المصري البورسعيدى ممثل مصر في الكونفدرالية مثيرا للاعجاب في نسخة البطولة عام 2018، هو الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في تلك النسخة حيث حقق 3 انتصارات و3 تعادلات.

وتأهل فريق سلطات الموارد الأوغندي لمواجهة المصري البورسعيدي فى دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي عقبة فريق البن الإثيوبي في دور الـ64 البطولة للموسم الحالي.

وحسم فريق سلطات الموارد تأهله بعد الفوز خارد ملعبه فاز على فريق البن الإثيوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل بمجموع المباراتين 5-1، بعدما سبق وحقق الفوز في لقاء الذهاب على ملعبه بنتيجة 2-1.

وسوف تقام مباراة الذهاب في أوغندا أحد أيام 15 و16 و17 أكتوبر المقبل، بينما سيقاو لقاء العودة في مصر أحد أيام 22 و23 و24 أكتوبر.