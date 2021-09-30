شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: كيروش لم يختار 90% من لاعبى المنتخب والنتائج أهم من الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن كارلوس كيروش مازال في مرحلة استكشاف اللاعبين ولا يمكن الحكم من ودية ليبيريا، وقال جعفر في تصريحات خلال تواجده في الاستوديو التحليلى لمباراة مصر وليبيريا الودية على قناة أون تايم سبورتس: كيروش اسم كبير في عالم الكرة ومنتخب مصر رقم واحد في أفريقيا، وتواجدنا في آخر نسخة من كأس العالم، والأهم هو شخصية المدرب مع الفريق، والمباريات الودية هى العنصر الأساسى لتحقيق ذلك في هذه الفترة.

أضاف: كيروش لم يختار 90% من لاعبى المنتخب لعدم معرفته باللاعبين، وهو الآن في مرحلة استكشاف اللاعبين، ومباراة اليوم فرصة مهمة للتحضير لمباراة ليبيا.

ويخوض اليوم المنتخب الوطنى أولى مبارياته الودية أمام ليبريا تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في إطار الإعداد لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و 11 أكتوبر من الشهر المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

واصل: لعبت ضد ليبيا من قبل والأمر صعب جداً، ولكن ثقافة اللاعب المصرى اختلفت، وأصبحت لا تحتاج إلى الكثير من جلسات الاعداد فكل لاعب يبحث عن إثبات نفسه بحثاً عن حلم الاحتراف، ولا أرى أن هذا وقت لتقييم المدرب أكثر من أنها مباراة لوضع خطة الفترة المقبلة.

أكمل: المدرب مازال يتعرف على اللاعبين ولا يمكن الحكم عليه الآن، ومدرب النادى غير المنتخب، لأن المساحة في الاختيار مع المنتخبات أكبر، واليوم فرصة جيدة للاعبين ليثبتوا وجودهم وليتعرف عليهم المدرب، ويجب أن يهتم بالنتائج لأنها هى من ستصل بنا إلى كأس العالم وليس الأداء.