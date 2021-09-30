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الامارات | إنترميلان يتعرض لخسائر مالية قياسية رغم تتويجه بلقب الدوري

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن إنتر بطل لكرة القدم أن النادي سجل خسائر قياسية بلغت 245.6 مليون يورو في السنة المالية المنتهية لموسم 2020-2021، وهي خسائر مرتبطة باقفال الملاعب واقامة المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير بسبب جائحة فيروس . وتعتبر هذه الخسائر الأعلى لنادٍ يخوض غمار الـ "سيري أ"، بحسب موقع "كالتشيو إي فينانسا" المتخصص في والتمويل.

وعزا النادي عجزه المالي إلى "السياق الاستثنائي المرتبط بوباء كوفيد -19"، لا سيما "إغلاق الملاعب، والذي يمثل أكبر الخسائر رغم مكاسب بلغت 364.7 مليون يورو. ومقابل هذا التراجع، يُظهر الموسم الحالي "بالفعل بوادر انتعاش واعد" بفضل إعادة الافتتاح الجزئي للملاعب أو انتقالات اللاعبين التي تمت هذا الصيف أو توقيع عقود جديدة مع رعاة عالميين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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