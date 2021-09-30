«المشهد غامض».. شوبير يكشف تفاصيل مشادة بين كارتيرون واللاعبين

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي، أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن موعد فتح باب الترشح لاختيار مجلس إدارة جديد يقود نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة، موضحا أنه سيفتح باب الترشح يوم 1 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن المشهد حتى الآن مازال غامضا للغاية في النادي بشأن الانتخابات المقبلة.

وقال «شوبير» خلال برنامجه «مع شوبير»، الذي يذاع عبر إذاعة «أون سبورت»: «المشهد غامض في الزمالك؛ لأن حسن صقر قال أنه لم يقرر خوض الانتخابات حتى الآن، بعد انتشار قائمة للأخير خلال الساعات الماضية تضم أكثر من اسم كبير، أغلبهم كان معايا في حلقات تليفزيونية، وأكدوا أنه لن يخوض السباق الانتخابي».

وأكد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أنه لا توجد تربيطات حتى الآن، والمشهد غير واضح بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد جديدا؛ لأن بعض الأسماء تنوي الترشح.

وعن الفريق الأول، الذي يستعد لخوض غمار بطولة دوري أبطال أفريقيا، قال «شوبير» خلال برنامجه: «حدثت مشادة بين باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، ولاعبي الزمالك، بسبب المستحقات المتأخرة، واللاعبين عايزين فلوسهم، وحسين لبيب قال قبل منتصف أكتوبر هيكون كل اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم، وللعلم في نادِ كبير بقاله 6 أشهر اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم».

وأوضح حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق: «أسامة نبيه منزلش التمرين بعد ما أخد وعد، وحسين لبيب رفض عودته بشكل نهائي، وكارتيرون بدأ يقلق من أسامة نبيه، لازم يكون فيه رد حاسم وإنهاء الملف بشكل نهائي، إما العودة للتدريب أو لا».

وتحدث أحمد شوبير عن استبعاد محمد عبدالشافي، لاعب الزمالك، من المنتخب الوطني، قائلا: «موضوع محمد عبدالشافي إنه مصاب وواخد حقنة في الركبة، الجهاز الفني للمنتخب الوطني لم يهتم بشكل جاد؛ لأنه مش أساسي وهيكون بديلا فاستبعد».