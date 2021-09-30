شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يغيب عن معسكر المصرى مرة أخرى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب أحمد رفعت صانع ألعاب المصرى البورسعيدى عن معسكر الفريق المغلق المقام في برج العرب بالإسكندرية، بعد حصوله على إذن من عبد الحليم على مدير الكرة بسبب مرض والدته.

وابلغ رفعت الجهاز الفني للمصري بضرورة التواجد مع والدته المريضة وصرح له معين الشعباني بالخروج من المعسكر وكان من المفترض أن ينضم للفريق مساء اليوم لكنه تأخر في العودة حتى الآن.

وغاب رفعت عن ودية المصري أمام الجمارك البورسعيدي التي جمعت الفريقين اليوم وانتهت بفوز المصري برباعية مقابل هدف استعدادا لمباراتي سلطات الموارد الأوغندي بالكونفدرالية.

وعاد أحمد رفعت، قبل أيام، إلى تدريبات فريقه اليوم بعد انتهاء أزمته التي اندلعت خلال الأيام الماضية ومنعته من خوض المران.

وكان محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى قد قال في تصريحات سابقة ، إن أحمد رفعت امتنع عن خوض التدريب الخاص بالفريق، فى ظل تمسكه بالرحيل بالإضافة إلى رفضه منح جواز سفره إلى إدارى الفريق.

وأضاف الخولى، أنه تم التأكيد من قبل أن رفعت ليس للبيع، خاصة أن عقده سارٍ ولم ينتهٍ مع الفريق، بل يتبقى فيه موسمان.

وأشار الخولى إلى أنه يتعجب من المفاوضات التى يقودها البعض مع اللاعب رغم عدم وصول عروض رسمية لضمه، قائلا: "حتى حال وصول عروض رسمية فلم يتم الاستغناء عن اللاعب فى ظل الحاجة إلى جهوده الفترة المقبلة".