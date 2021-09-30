5 لاعبين يحلمون بالظهور الأول مع المنتخب فى مواجهة ليبيريا الودية

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القاهرة - سامية سيد - يحلم 5 لاعبين فى قائمة المنتخب الوطنى، بالظهور الأول بقميص الفراعنة فى مباراة ليبيريا الودية، المقرر لها التاسعة مساء الخميس تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش.

ويلتقى منتخب مصر مع ليبيريا فى إطار الإعداد لمباراتى ليبيا المقرر لهما يومى 8 و11 أكتوبر من الشهر المقبل فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وضم كيروش 24 لاعبا لقائمة المنتخب هم: فى حراس المرمى: محمد الشناوى ( الأهلى ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحى ( فاركو)، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدى - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) على جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدى ( الإسماعيلى ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدى فتحى ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلى ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدى - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون: محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحى ( الزمالك) رمضان صبحى ( بيراميدز) إبراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

ويوجد 5 لاعبين لم يسبق لهم ارتداء قميص المنتخب في أي مباراة من قبل وهم كل من محمد بسام ومحمد صبحى ومهند لاشين ومحمد حمدى وإبراهيم عادل، والذين يمنون النفس بالظهور الأول في مباراة ليبيريا الودية لمحاولة إثبات قدراتهم للاستمرار داخل قائمة الفراعنة في مباراتى ليبيا المقبلتين.

ويبدأ البرتغالى كيروش مهمته رسمياً مع الفراعنة من خلال ودية ليبيريا، والتى يبحث فيها عن مستوى اللاعبين عن قرب بعد اختيار 24 لاعبا للحكم على مستواهم حيث عقد عدة جلسات معهم وأكد لهم أنه لن يعترف إلا بالأداء والالتزام فى الملعب والأفضل من سيستمر معه.