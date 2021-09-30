شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: منتخب مصر "مالوش شكل من سنة تقريباً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طه إسماعيل نجم الأهلى الأسبق إن المنتخب الوطنى افتقد شكله المعروف منذ سنة مؤكدا أن في هذه الفترة كان الصعب تحديد الأساسي من البديل نظرا لقلة المباريات الودية التي خاضها الفراعنة وتسببت في ضبابية التشكيل.

أكد نجم الأهلى الأسبق خلال تواجده في الاستوديو التحليلى لمباراة مصر وليبيريا الودية على قناة أون تايم سبورتس:" كنت أتمنى تأجيل مباراة السوبر بين الأهلى وطلائع الجيش حتى يتمكن كيروش من التعرف على المنتخب وخوض أكثر من مباراة ودية".

وتحدث طه إسماعيل عن مواجهة مصر وليبيا المقرر لها ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم فى التاسعة من مساء الجمعة 8 أكتوبر المقبل باستاد برج العرب بدون جمهور قائلا:" مباراة صعبة ويجب على لاعبى المنتخب التركيز الجيد حتى يتخطوا هذا المرحلة".

يخوض اليوم المنتخب الوطنى أولى مبارياته الودية أمام ليبريا تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في إطار الإعداد لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و 11 أكتوبر من الشهر المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.