شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد فتحي يطلب قميص شيكابالا و"صورة تذكارية" مع منتخب السيدات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد فتحي، الظهير الأيمن لبيراميدز، قميص محمد عبد الرزاق شيكابالا قائد الزمالك الذي تواجد في ملعب الدفاع الجوى الفرعي لمتابعة ودية بيراميدز والزمالك والتي انتهت بالتعادل السلبي، وطلب فتحي قميص شيكابالا عقب انتهاء المباراة الودية ووعده الفهد الأسمر بأن يقوم بإرسال قميصه لفتحي نظرًا لعدم وجوده حاليا لعدم المشاركة في اللقاء.
فيما التقط شيكابالا، صورة تذكارية مع فريق منتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة، المتواجدين في الملعب بعد مباراة الزمالك وبيراميدز ثم دخل في وصلة هزار مع أحمد فتحى بعد انتهاء المباراة.
وانتهت مباراة الزمالك وبيراميدز، بالتعادل السلبي، في المباراة التى أقيمت مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريقان للمنافسات الرسمية المقبلة، ومن المقرر أن يحصل الزمالك على راحة من يوم 1 أكتوبر حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.
وجاء تشكيل بيراميدز فى مواجهة الزمالك:
حراسة المرمى: مهدى سليمان
خط الدفاع: عبد الله مجدى - أحمد أيمن - أسامة جلال - أحمد فتحى
خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - ايريك تراورى - إسلام عيسى - إبراهيم حسن
خط الهجوم: محمود واديفى المقابل دخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالى:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمزة المثلوثي
خط الوسط: إمام عاشور - محمود عبد العزيز - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - يوسف أوباما
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري