شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد فتحي يطلب قميص شيكابالا و"صورة تذكارية" مع منتخب السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد فتحي، الظهير الأيمن لبيراميدز، قميص محمد عبد الرزاق شيكابالا قائد الزمالك الذي تواجد في ملعب الدفاع الجوى الفرعي لمتابعة ودية بيراميدز والزمالك والتي انتهت بالتعادل السلبي، وطلب فتحي قميص شيكابالا عقب انتهاء المباراة الودية ووعده الفهد الأسمر بأن يقوم بإرسال قميصه لفتحي نظرًا لعدم وجوده حاليا لعدم المشاركة في اللقاء.

فيما التقط شيكابالا، صورة تذكارية مع فريق منتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة، المتواجدين في الملعب بعد مباراة الزمالك وبيراميدز ثم دخل في وصلة هزار مع أحمد فتحى بعد انتهاء المباراة.

وانتهت مباراة الزمالك وبيراميدز، بالتعادل السلبي، في المباراة التى أقيمت مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريقان للمنافسات الرسمية المقبلة، ومن المقرر أن يحصل الزمالك على راحة من يوم 1 أكتوبر حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.