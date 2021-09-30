شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مجموعة بحرى فى الأسبوع الأول من دورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق دورى القسم الثانى للموسم الجديد حيث أقيم عصر اليوم الخميس 7 مباريات بالجولة الأولى من المجموعة الثالثة ( بجرى ) والتى شهدت نتائج متنوعة في ظل المستوي المتقارب بين كل الفرق في الاسبوع الاول .

وجاءت المباراة الأقوى في المجموعة بين البلدية والاوليمبي حقق الفريق السكندري فوزا صعبا وغاليا على حساب بلدية المحلة بهدف سجله عبد الله الرويني في الشوط الثاني .

وأسفرت اللقاءات عن فوز مستحق لفريق سبورتنج على نظيره فريق المجد بهدفين دون مقابل عن طريق أحمد عامر ومانجا سيلا في الدقيقتين 22 و44 من الشوط الأول .

وتعادل صيد المحلة مع الحمام 1/1 في مواجهة مثيرة شهدت تقدم الحمام في الدقيقة 16 للشوط الأول عن طريق محمد معوض ونجح الصيد في العودة للقاء خلال الدقيقة 20 للشوط الثاني عن طريق محمد الدسوقي .

وحسم التعادل الإيجابي موقعة شيكو وأبو قير المثيرة بهدف لكل منهما حيث تقدم ابو قير في الشوط الثاني عن طريق محمد نجاتي بالدقيقة 20 ثم خطف شيكو هدف التعادل عن طريق محمد جميل بالدقيق. 32.

وتمكن المصري بالسلوم من خطف تعادل مثير من كفرالشيخ 1/1 حيث تقدم كفرالشيخ عن طريق محمد عبد الرازق في الدقيقة 21 للشوط الأول وقبل ختام الشوط الثاني خطف السلوم هدف التعادل عن طريق اللاعب جابر سالم .

وسقط المنصورة في فخ الخسارة الثقيلة خارج ملعب من دكرنس بثلاثية نظيفة عن طريق عادل فكري هدفين في الدقيقتين 36 و44 بالشوط الأول وأضاف مؤمن سمير الهدف الثالث في الشوط الثاني .

وتعادل الزرقا على ملعبه مع دمنهور بدون أهداف، وتأجل لقاء الرجاء مع حرس الحدود .