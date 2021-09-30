شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وصول منتخب مصر الى ملعب برج العرب لملاقة ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو منتخب مصر و الجهاز الفني بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش إلى ملعب برج العرب أستعدادا لملاقاة ليبيريا في اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين بعد قليل ضمن استعدادات الفراعنة لملاقة ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2022 .

ويبدأ البرتغالي كيروش مهمته رسمياً مع الفراعنة من خلال ودية ليبيريا والتي يبحث فيها عن مستوى اللاعبين عن قرب بعد اختيار 24 لاعبا للحكم على مستواهم حيث عقد عدة جلسات معهم و أكد لهم أنه لن يعترف إلا بالأداء و الالتزام في الملعب والأفضل من سيستمر معه.

كان كارلوس كيروش قد اكد أنه تولى قيادة منتخب الفراعنة لتحقيق حلم 105 ملايين مواطن مصري، وأشار إلى أن مصر تمتلك تاريخا كرويا كبيرا ، وأنه لابد من التركيز وبناء جيل جديد يساهم في تحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى لافت الي ان الجهاز الفني واللاعبين مطالبين ببذل مجهودات كبيرة من خلال الاعداد الجيد من أجل حصد 6 نقاط تمنحنا الأفضلية

وأشار إلى أن جميع اللاعبين الذين اختارهم لقائمة المنتخب تعرف عليهم من خلال متابعة مباريات الدورى والأهلي والزمالك وكذلك المحترفين شاهدت لهم فيديوهات ، وقال لهم أنه أمامه مهمة كبيرة ولكن سأسعي جاهدا بالتعاون مع زملائى بالجهاز الفني علي اجتياز تلك المهمة وتحقيق الهدف.

أضاف كيروش أن لكل مدير فنى عقلية خاصةً وأعتقد وان محمد صلاح يستحق ارتداء شارة قيادة المنتخب.

تضم قائمة منتخب مصر المحلية لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: فى حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو) ، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون: محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).