شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الزمالك وبيراميدز فى المباراة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق بيراميدز تشكيله للمباراة الودية أمام الزمالك على ملعب الدفاع الجوى الفرعى فى إطار التحضير لمباريات أفريقيا.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدى سليمان

خط الدفاع: عبد الله مجدى - أحمد أيمن - أسامة جلال - أحمد فتحى

خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - ايريك تراورى - إسلام عيسى - إبراهيم حسن

خط الهجوم: محمود وادي

فى المقابل أعلن كارتيرون تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور - محمود عبد العزيز - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - يوسف أوباما

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

واتفق الجهاز الإدارى لفريق الزمالك مع نظيره بنادى بيراميدز على خوض المباراة بناءً على طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذى طلب خوض وديتين فى الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين، حيث من المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى يوم 8 أكتوبر المقبل، لكن لم يتم الاتفاق على طرف المباراة الثانية حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمباراة توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومى 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

والتقى فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز فى 7 مناسبات من قبل هذه المباراة، بواقع 6 مباريات في مسابقة الدوري ومباراة وحيدة في بطولة كأس مصر.

وحقق الزمالك الفوز فى مسابقة الدروى بمباراتين وتعادل فى 3 مباريات وخسر لقاء واحد، فيما حقق انتصارا كبيرا على بيراميدز فى نهائى الكأس بالفوز بثلاثية فى 2019، ليتوج بعدها باللقب، وسجل الزمالك 12 هدفا فى شباك بيراميدز فى جميع البطولات، بينما تلقت شباكه 6 أهداف.