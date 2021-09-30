شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل منتخب ليبيريا قبل مواجهة مصر وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمريكى بيتر بتلر المدير الفني لمنتخب ليبيريا التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض اللقاء الودى أمام منتخب مصر على ستاد برج العرب ، المقررة فى التاسعة مساء اليوم، ضمن الاستعدادات لمواجهة ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022 .

وجاء التشكيل يضم كل : الفارشيكا ، الفين ماركونيل ، سامب بنى سون ، كارلوس وليمون ، كيلفى بارسلى ، ردورلى دوم ، سام جاكسون ، تيرى ساكور ، بق بنايه ، فوريله دنيس ، فرد بروكس .

يخوض اليوم المنتخب الوطنى أولى مبارياته الودية أمام ليبريا تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في إطار الإعداد لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و 11 أكتوبر من الشهر المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.