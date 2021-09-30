شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الفروسية يحدد 28 أكتوبر موعداً للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد الفروسية، يوم 28 أكتوبر المقبل موعداً لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الإنتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد ، حيث يتم غلق باب الترشح يوم الاثنين المقبل الموافق 4 أكتوبر القادم، ولم يتقدم أى مرشح فى انتخابات الاتحاد حتى الآن .

فيما حدد مجلس إدارة اتحاد السباحة ، يوم 28 أكتوبر المقبل أيضاً موعداً لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الإنتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد السباحة ، الأندية التي لها حق التصويت في الاإنتخابات، هي الزمالك والصيد والأهلي والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس والمعادي وسموحة وسبورتنج.

ومن المنتظر أن يتقدم المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس ادارة الاتحاد بأفراد قائمته التي تضم 12 عضوا أساسيا، وستة أعضاء احتياطيين، طبقا للائحة الخاصه بالاتحاد المصري للسباحة المنشورة في جريدة الوقائع الرسمية والمعتمدة من الاتحاد الدولي للسباحة.