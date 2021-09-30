شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم الجمارك البورسعيدى 4/1 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الجمارك البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب وذلك في مستهل المباريات الودية للمصري استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وحرص معين الشعباني المدير الفني للمصري خلال المباراة على الدفع بغالبية لاعبيه للاطمئنان على مستواهم واكسابهم حساسية المباريات وكذلك التناغم فيما بين بعضهم البعض.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف نظيف سجله عمرو مرعي في الدقيقة الحادية عشر بضربة رأس جميلة بعد متابعته لضربة رأس زميله محمد بلح ليسكنها عمرو مرعي الشباك، وفي الشوط الثاني أضاف إسلام صلاح الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الخامسة، فيما نجح الجمارك في احراز هدف تضييق الفارق في الدقيقة الحادية عشر ، قبل أن يحرز حسين رجب الهدف الثالث للمصري في الدقيقة الخامسة عشر.

ونجح عصام ثروت في التصدي لركلة جزاء لمصلحة الجمارك ، ثم يختتم حسين رجب أهداف المباراة باحرازه هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة ، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف.

مثل المصري في الشوط الأول المباراة : عصام ثروت لحراسة المرمى ، علاء عطا ، إسلام جمال ، أحمد علاء ، إسلام المزين لخط الظهر ، أحمد الشيخ ، حجاج عويس ، أسامة الجزار ، محمد جريندو لخط الوسط ، عمرو مرعي ، محمد بلح لخط الهجوم.

فيما دفع الشعباني في الشوط الثاني بتشكيل مكون من : عصام ثروت "محمد شحاته" في حراسة المرمى ، حجاج عويس ، إسلام صلاح ، إسلام المزين ، حسن علي لخط الظهر ، يتقدمهم إسلام عطية كلاعب خط وسط مدافع يتقدمه الرباعي محمد عنتر ، مصطفى سلطان ، إلياس الجلاصي ، زياد فرج خلف رأس الحربة الوحيد حسين رجب.