شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف بعد انضمامه لمنتخب تونس: شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب فخر الدين بن يوسف لاعب فريق بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى قائمة منتخب تونس، التى تستعد لاستكمال مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكتب فخر الدين عبر حسابه الشخصى على انستجرام" وجودى في المنتخب التونسى شرف كبير".



فخر الدين

وينضم الرباعى علي معلول لاعب الأهلى وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الزمالك وفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميد، لقائمة منتخب تونس لمواجهتي موريتانيا في تصفيات كأس العالم 2022 شهر أكتوبر المقبل.

يلتقي تونس مع موريتانيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات يومي 7 و10 أكتوبر المقبل.

وأعلن الاتحاد التونسي عبر حسابه الرسمي فأن سيباستيان تونكتي لاعب بودوجليمت النرويجي ينضم لأول مرة وسيخوض المباراة الأولى مع المنتخب الأول ثم ينضم للمنتخب الأولمبي في مواجهة فرنسا يوم 10 أكتوبر، يغيب فرجاني ساسي عن المباراة الأولى بسبب حصوله على إنذارين، وسيكون متاحا في المباراة الثانية.

وجاءت قائمة منتخب تونس حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى – بشير بن سعيد – معز حسن

الدفاع: ديلان برون – ياسين مرياح - منتصر الطالبي – عمر رقيق – أسامة الحدادي – علي معلول – وجدي كشريدة – علي العابدي – حمزة المثلوثي

الوسط: إلياس السخيري – فرجاني ساسي – عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان – محمد علي بن رمضان – سعد بقير – حمزة رفيعة

الهجوم: يوسف المساكني – وهبي الخزري – سيف الدين الجزيري – سيف الدين الخاوي – نعيم السليتي – فخر الدين بن يوسف – سيباستيان تونكتي