شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يختبر 3 أفارقة بتدريباته الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للمقاصة بقيادة تامر مصطفى على اختبار 3 لاعبين أفارقة، من أجل اختيار اللاعبين المميزين منهم وقيده في قائمة الموسم الجديد، إذا ما اجتاز الاختبارات الفنية وأقنع الجهاز الفني بقدرات الفنية.

واختبر الجهاز الفني للمقاصة 3 لاعبين نيجيرين في ودية الفريق الفيومي أمام فريق الساحة أمس الأربعاء والتي فاز فيها الفريق الفيومي بهدفين لهدف وهم مارتينيز "مدافع" وجيمس "لاعب وسط" وأحمد "مهاجم"، على أن يستمر اللاعبين بتدريبات المقاصة عدة أيام لتقييم مستواهم بشكل جيد.

ويضم المقاصة ثنائي أجنبي وهم جون ايفيري والإيفواري سيرجي ايريك لاعبي فيوتشر السابقين.

ونجح مسئولو نادى المقاصة في التعاقد مع علي فتحي ظهير أيسر الإنتاج الحربي السابق لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الفيومي في الموسم المقبل.

ووقع علي فتحي على عقود الانضمام لصفوف المقاصة في وجود إسلام عادل مدرب الفريق الفيومي وصلاح سلام وكيل أعمال اللاعب. وأبرز مسئولو نادى المقاصة العديد من الصفقات مثل محمود حمد لاعب المصري السابق ومحمود عادل لاعب الإنتاج الحربي السابق وعدد من لاعبي فيوتشر السابقين والذين تم الاستغناء عنهم عقب الصعود إلى الدوري الممتاز أبرزهم الثنائي الأجنبي جون إيفيري والإيفواري سيرجي إيريك.

ويحاول مسئولو نادى المقاصة تلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى، وسد الثغرات في صفوف الفريق الفيومي خلال الموسم المقبل، من أجل المنافسة على تحقيق نتائج قوية في الموسم الجديد.

وكشف إسلام عادل مدرب المقاصة أن ناديه يفضل إقامة دوري الموسم المقبل بنظامه المعتاد من دورين كما هو الحال عليه طوال الفترة الماضية بدون أية تغيير، باعتباره النظام الأفضل لإقامة المسابقة.

وعن إمكانية تطبيق نظام الدور الواحد أو دوري المجموعتين بسبب ضيق الوقت ورغبة مسئولي رابطة الأندية في إنهاء الموسم المقبل مبكرا، رد مدرب المقاصة بالتأكيد على أن ناديه يرفض الاقتراحين، ولكنهم سيرحبون بالأمر لو تم الموافقة على أيا من النظامين في الموسم الجديد.

وأوضح أن دورى الدورين هو الأنسب لجميع الفرق ويمنح الجميع العدالة المطلوبة، بدون خوض الدوري بنظام استثنائي.