شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يغيب عن ودية الزمالك وبيراميدز ويشاهدها من الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يغيب محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب فريق الزمالك عن ودية فريقه المقامة حاليا أمام بيراميدز علي الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، على أن يشاهدها كمتفرج من الملعب.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك في ودية بيراميدز كل من: محمد نديم ومحمد حمدي وحسام عبد المجيد وحمدي علاء ومحمد حسام بيسو وحسام أشرف وسيد نيمار ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر ومروان حمدي وحازم إمام وإسلام جابر وعمر السعيد ومحمد أشرف روقا.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من يوم 1 أكتوبر حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.