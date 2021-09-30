شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل سلبيا مع بيراميدز فى ودية الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز، بالتعادل السلبي، في المباراة التى أقيمت مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريقان للمنافسات الرسمية المقبلة، ومن المقرر أن يحصل الزمالك على راحة من يوم 1 أكتوبر حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.