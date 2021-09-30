شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل سلبيا مع بيراميدز فى ودية الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز، بالتعادل السلبي، في المباراة التى أقيمت مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريقان للمنافسات الرسمية المقبلة، ومن المقرر أن يحصل الزمالك على راحة من يوم 1 أكتوبر حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.
وجاء تشكيل بيراميدز فى مواجهة الزمالك:
حراسة المرمى: مهدى سليمان
خط الدفاع: عبد الله مجدى - أحمد أيمن - أسامة جلال - أحمد فتحى
خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - ايريك تراورى - إسلام عيسى - إبراهيم حسن
خط الهجوم: محمود واديفى المقابل دخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالى:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمزة المثلوثي
خط الوسط: إمام عاشور - محمود عبد العزيز - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - يوسف أوباما
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري